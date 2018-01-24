Инопланетяне подготовили захват Земли

Неподалеку от МКС увидели огромную летающую тарелку

Сверкающий НЛО подобрался к Международной космической станции на расстояние всего в 12 тыс. километров. Несколько спутников с околоземной орбиты заметили его одновременно 21 января.

Некоторое время корабль пришельцев повисел у МКС, а потом пропал с радаров. Его столь странное появление вызвало ажиотаж в рядах уфологов.

Одни объяснили произошедшее так: началось вторжение инопланетян на Землю, и проходить оно будет в два этапа.

Это мнение основано на появившемся ранее прогнозе британских исследователей о нашествии пришельцев на Землю в начале января 2018 г., а вторая стадия якобы запланирована на февраль. Официально это не подтверждено.

Другие конспирологи убеждают, что это "всего лишь корабль-разведчик", пишет DON'T PANIC.

Подобный случай не первый. Два года назад странный объект подлетел к МКС так близко, что космонавты увидели его в иллюминаторы. Однако, вернувшись на Землю, они признали, что это им могло показаться.

Сотрудники NASA отказались называть появившийся у МКС объект кораблем пришельцев. Они заявили, что, скорее всего, это был астероид, выброшенный из пояса Койпера геомагнитным штормом.

Тем временем накануне поступила информация, что в небе над островом Кюсю в Японии замечено странное явление. Необычные светящиеся облака, по словам свидетелей, меняли свой цвет.

Многие сильно испугались, подумав о нападении инопланетян на Землю. Зрелище, представшее перед ними, как будто пророчило атаку из космоса в ближайшем будущем.

При этом специалисты высказали свою версию образования "таинственной дымки". Она могла образоваться из-за высокой влажности воздуха, пояснили ученые.