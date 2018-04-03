Следы динозавров обнаружили в Шотландии
Споры окончены. Территорию древней Шотландии десятки миллионов лет до нашей эры населяли величественные животные зауроподы. Отпечатки их лап недавно обнаружили на острове Скай.
Окаменевшая грязь лагуны хорошо сохранила следы травоядных динозавров, которые были поистине гигантских размеров – около 15 м в длину, вес же их превышал 10 т, сообщает Daily Mail.
Специалисты отмечают, что столь важная находка поможет лучше понять историю той местности: каковы были климат, растительность, рельеф, обитатели.
Предположения о том, что в Шотландии в среднеюрский период жили динозавры, появились несколько лет назад, когда там обнаружили следы, предположительно, принадлежащие гигантским ящерам.
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