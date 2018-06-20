Пришельцы сделают людей бессмертными

Найден способ спасти человеческую цивилизацию

Для сохранения любой сверхцивилизации, в том числе человечества, требуется огромное количество энергии. Астрофизик Дэн Хупер из Чикагского университета и Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, предложил использовать энергию звезд, из которых следует создавать "звездные фермы".

Ученый считает, что небесные светила необходимо "буксировать", перенаправляя часть получаемой их собственной энергии на перемещение. Таким образом можно создать искусственные скопления. И развитые инопланетные цивилизации уже владеют секретом их создания. Исследователь уверен, что, когда эта задача станет актуальна, соответствующие технологии уже будут существовать и у человечества.

Свои выводы исследователь опубликовал в статье, представленной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.

Такой способ, по мнению ученого позволит цивилизации просуществовать порядка 100 триллионов лет, до тех пор, пока не прекратятся процессы звездообразования. Он уверен, что расширяющаяся Вселенная со временем не позволит наблюдать не только следы Большого взрыва, но также многие галактики, чей свет не будет доходить до наблюдателя.

Однако его коллеги, прокомментировавшие статью, не согласились с выводами ученого. Они считают, бессмысленной подобную деятельность, так как в космосе уже имеются естественные "хранилища" звезд. В частности, большие скопления галактик состоят из миллиардов небесных светил, которые имеют достаточную силу притяжения, чтобы не рассеиваться из-за расширения Вселенной.

Таким образом, инопланетным цивилизациям вполне хватит возможности мигрировать в области скопления звезд.