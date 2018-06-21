Обнаружена потерянная часть галактики
Вещество находится в тепло-горячей межгалактической среде. Открытие совершили американские астрофизики из Колорадского университета. Работу разместили в журнале Nature.
Ранее ученые предположили, что, исходя из современной космической модели (Lambda-Cold Dark Matter), во Вселенной барионной (обычной) материи существует больше в полтора раза, чем найдено до сих пор. Данные исследования показали, что недостающая часть имеет форму кислородных нитей. Они существуют в межгалактическом пространстве, где находится около 60% обычной материи. Температура нитей составляет 1 миллион градусов.
При изучении признаков тепло-горячей межгалактической среды (WHIM), специалисты с помощью Hubble Space Telescope и космического рентгеновского телескопа наблюдали за квазаром 1ES 1553. Этот астрономический объект является черной дырой и находится в центре галактики. Астрофизики обнаружили газ, который содержит в себе 30% барионной материи между квазаром и Солнечной системой.
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