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Инопланетяне крадут звезды

Кадр из фильма "Восхождение Юпитер"
Неожиданный вывод сделали астрофизики США

Пришельцы воруют звезды, отбуксировывают их в свои галактики, а затем используют в качестве топлива для своих гигантских космических кораблей.

К такому сенсационному выводу пришли американские ученые, сообщает Science News. Астрофизик Дэн Хупер (Dan Hooper) считает, что инопланетяне накапливают звезды, чтобы избежать энергетического коллапса, который неизбежно наступит из-за расширения вселенной.

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Конечно, энергетическая катастрофа такого масштаба – дело далекого будущего, ее отделяют от нас 100 млрд лет. Однако, предусмотрительные зеленые человечки из высокоразвитых цивилизаций могут уже сейчас озаботиться решением этой проблемы. "Мы окажемся в очень темном, очень одиноком месте и не сможем даже видеть другие галактики", – вторит Хуперу астрофизик-теоретик Кэти Мак (Katie Mack) из университета Северной Каролины. 

Ученые не раскрывают деталей того, как именно инопланетяне передвигают звезды, или преобразовывать их энергию. "Это все равно, что спросить у пещерного человека, как работает автомобиль", – поясняет Хупер. 

Вероятнее всего, объектами охоты пришельцев становятся не слишком большие и не слишком маленькие звезды, считает ученый. Огромные звезды слишком быстро умирают, а в крошечных звездочках – слишком мало энергии, поэтому они не представляют интереса. 

С этой точкой зрения не согласен Ави Лоеб (Avi Loeb) из Гарвардского университета. Физик считает, что в собирании звезд нет никакой необходимости, так как природа уже сделала это сама: во вселенной существуют целые кластеры галактик, обильно населенные звездами, к тому же, так как эти кластеры притягиваются друг к другу, они не распадутся и при дальнейшем расширении вселенной. Столкнувшись с недостатком энергии, развитая цивилизация может просто переместиться поближе к таким звездным образованиям, подчеркивает Лоеб.

С другой стороны, по мнению Мак, пришельцы могут испытывать ностальгические чувства по отношению к местам своего обитания, поэтому они предпочтут притащить туда звезды, а не передвигаться с места на место.

Ранее ученые также озаботились возможным захватом Земли инопланетянами – такое мнение сложилось у экспертов из-за увеличившейся активности обитателей других планет, напоминает "Свободная пресса".

Однако рано или поздно вселенная все равно умрет – спустя примерно 100 триллионов лет все звезды погаснут, и все погрузится в холодную темную пустоту.


Валентина МАЙОРОВА
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