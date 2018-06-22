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В России создают подводный беспилотник

Фото: mil.ru
Ученые отказываются от ядерных технологий ради безопасности

Субмарина, не требующая присутствия человека и способная работать в самых экстремальный условиях, – вот реальный шанс для развития северных и арктических территорий. Там, где сейчас период навигации крайне короткий из-за низких температур, доставлять грузы круглогодично сможет сверхавтономный необитаемый подводный аппарат. Его разработкой сейчас занимаются российские ученые.

"Мы планируем создать аппарат, который без всплытия и без использования ядерной энергетики пройдет Северным морским путем, в том числе и подо льдами", – рассказал "Интерфаксу" заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.

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По его словам, для работы в предполагаемых условиях автономность подлодки-робота должна составлять не менее 90 дней. Этого проще достичь при помощи ядерной установки. Но это может создать угрозу окружающей среде при автономной эксплуатации. Да и неядерные установки дешевле.

"В настоящий момент разрабатываются и внедряются технологии изготовления двигателей внешнего сгорания, так называемые двигатели Стирлинга. Они работают, в том числе с получением необходимых энергетических составляющих из твердых, либо сжиженных энергоносителей", – сообщил Денисов.

Ожидается, что первый опытный образец спустят на воду уже в конце 2019 года. Сначала отработка его возможностей будет проходить в Черном море. Затем перейдут на Север. "Контрольные эксперименты пройдут в экстремальных условиях", – подчеркнул замглавы ФПИ.

Отметим, что проект уже стартовал.

Вера СВЕТЛОВА
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