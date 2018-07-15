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На Марсе обнаружили гигантских "пауков"

Global Look Press
NASA показало фото удивительного явления на Красной планете

Из-за наступления марсианской весны на поверхности планеты будто из ее ниоткуда стали "выползать" странные пятна, по своей форме очень похожие на земных пауков. Снимок был получен с орбитального станции Mars Reconnaissance Orbiter.

Однако это не насекомые, заверили ученые. На самом деле это погодное явление, вызванное сменой времени года на Марсе. В этот период в результате потепления сквозь ледяную корку прорывается углекислый газ и затем попадает в атмосферу. При этом вокруг дыр льда и неровностей земли собирается насыпи темной пыли, которые сверху похожи на пауков.

В результате вся планета превращается в причудливую паутину с "насекомыми". 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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