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Из-за наступления марсианской весны на поверхности планеты будто из ее ниоткуда стали "выползать" странные пятна, по своей форме очень похожие на земных пауков. Снимок был получен с орбитального станции Mars Reconnaissance Orbiter.
Однако это не насекомые, заверили ученые. На самом деле это погодное явление, вызванное сменой времени года на Марсе. В этот период в результате потепления сквозь ледяную корку прорывается углекислый газ и затем попадает в атмосферу. При этом вокруг дыр льда и неровностей земли собирается насыпи темной пыли, которые сверху похожи на пауков.
В результате вся планета превращается в причудливую паутину с "насекомыми".
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