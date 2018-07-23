Землю накроет магнитная буря

Завтра стоит внимательнее отнестись к своему здоровью

Во вторник, 24 июля, наша планета попадет во власть магнитной бури уровня G1 по пятибалльной шкале, она начнется около 6 часов утра и продлится до 12 часов дня.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН), потоки солнечного ветра такого типа вызывают слабые флуктуации в энергетических системах и могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами. На высоких широтах – от 60 градусов и более – могут появиться северные сияния.



В этом году Землю накрывали магнитные бури в мае и июне, самая большая случилась 20 апреля. Медики предупреждают, что у метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие.

Наша планета довольно часто проходит через потоки солнечного ветра, особенно вблизи минимума солнечной активности, напоминает РИА "Новости". Когда магнитное поле Солнца ослабляется, оно частично утрачивает способность удерживать солнечную плазму у своей поверхности, в этом случае и образуется магнитная буря.