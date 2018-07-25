Сенсационную находку сделали исследователи из ЕSA

Ученые Европейского космического агентства обнаружили на Красной планете подтверждение существования водоема. Озеро около 20 км длиной расположено под ледовой шапкой южного полюса Марса, сообщает ВВС.

Ранее сообщалось о том, что исследовательские зонды открыли водяные гейзеры, вырывающиеся на поверхность планеты, но сейчас впервые в истории можно утверждать, что найден постоянный водоем.

Космический корабль NASA Curiosity, обследовавший Красную планету, установил, что когда-то на Марсе были озера, однако похолодание климата привело к тому, что его поверхность покрылась льдом, поглотившим водоемы.

Находку можно с уверенностью назвать сенсационной, ведь раньше ученым никак не удавалось найти в космосе следы жидкой воды. "Возможно, это не очень большое озеро", – рассказал руководитель исследовательской группы профессор Роберто Оросеи. Какова глубина водоема, точно неизвестно, но эксперты считают, что не меньше метра.

Оросеи подчеркнул, что найденная вода классифицируется учеными именно как водоем, а не как подтаявшая жидкость, заполнившая пространство между камнями – как иногда бывает в ледниках на Земле.



