Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Понять язык инопланетян помогут дети

Лингвисты выдвинули интересную гипотезу

Американские ученые считают, что расшифровать язык пришельцев и овладеть им лучше всего сможет ребенок.

Шери Уэллс-Дженсен (Sheri Wells-Jensen), профессор лингвистики университета Боулинг Грин, давно занимается проблемами ксенолингвистики – изучением инопланетных языков. Ее не смущает тот факт, что таких языков нет в наличии. "Это не проблема... Мы должны быть готовы. Первый контакт может произойти уже завтра. Мы не знаем этого", – заявила она порталу Slate. 

По теме

Если земляне столкнутся с инопланетянами, то к дешифровке их языка, вероятно, привлекут самых известных филологов. Однако Уэллс-Дженсен считает, что делать этого не нужно. Гораздо эффективнее будет обратиться к самым быстро обучающимся людям на нашей планете – детям до семи лет, считает лингвист.

В реальности люди не знают, каким будет язык неведомых пришельцев. Возможно, они будут общаться не с помощью звуков, а магнитными или химическими флуктуациями. Или, к примеру, частота издаваемых инопланетянами звуков будет слишком высокой, либо низкой. "Мы сможем выучить гуманоидный язык или язык пушистых зайчиков, но вряд ли справимся с языком сверхразумных сахарных капелек", – признает Уэллс-Дженсен. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы нашли место отдыха для Порошенко

Гражданам Украины на границе с Россией наглядно показали, куда нужно ехать в отпуск

Сеть обомлела: Украинцы полетели в космос до Крещения Руси

Пользователи интернета заглянули в один из украинских учебников и узнали много нового

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей