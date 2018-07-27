Понять язык инопланетян помогут дети

Лингвисты выдвинули интересную гипотезу

Американские ученые считают, что расшифровать язык пришельцев и овладеть им лучше всего сможет ребенок.

Шери Уэллс-Дженсен (Sheri Wells-Jensen), профессор лингвистики университета Боулинг Грин, давно занимается проблемами ксенолингвистики – изучением инопланетных языков. Ее не смущает тот факт, что таких языков нет в наличии. "Это не проблема... Мы должны быть готовы. Первый контакт может произойти уже завтра. Мы не знаем этого", – заявила она порталу Slate.

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Если земляне столкнутся с инопланетянами, то к дешифровке их языка, вероятно, привлекут самых известных филологов. Однако Уэллс-Дженсен считает, что делать этого не нужно. Гораздо эффективнее будет обратиться к самым быстро обучающимся людям на нашей планете – детям до семи лет, считает лингвист.

В реальности люди не знают, каким будет язык неведомых пришельцев. Возможно, они будут общаться не с помощью звуков, а магнитными или химическими флуктуациями. Или, к примеру, частота издаваемых инопланетянами звуков будет слишком высокой, либо низкой. "Мы сможем выучить гуманоидный язык или язык пушистых зайчиков, но вряд ли справимся с языком сверхразумных сахарных капелек", – признает Уэллс-Дженсен.