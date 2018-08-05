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У секса нашлось новое свойство

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look
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Ученые снова доказали - приятное может быть еще и полезным

Половой акт способен избавить человека от одного из самых распространенных недугов в современном мире – депрессии. К такому выводу пришли американские специалисты 

Исследователи Государственного университета Нью-Йорка выяснили, что сперме мужчины содержатся химические вещества, ответственные за настроение человека. Они помогают привести в норму давление, снять головную боль и улучшить сон. Ну и, разумеется, улучшишь психологическое состояние, пишет портал list25.com.

В то же время исследование темы показало, что секс способен вызывать в мужчинах агрессию, поскольку отвечающий за половое возбуждение участок мозга активизируется также и при конфликтах.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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