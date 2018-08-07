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Изменение климата обернется катастрофой для Земли

Фото: pixabay.com
Через 30 лет планета превратится в теплицу

Парижское соглашение по климату не поможет остановить повышение температуры на Земле не более чем на 2°C к 2050 году. По мнению международной команды климатологов, через три десятилетия температура вырастет на 4-5°C, а уровень океана поднимется на 10-60 м, что сделает планету похожей на гигантскую теплицу. 

Вброс парниковых газов в атмосферу из-за деятельности человека – не единственный фактор, вызывающий потепление. Выяснилось, что повышение температуры на 2°C станет критическим – оно запустит необратимые процессы, которые не прекратятся, даже если человечество не будет засорять воздух парниковыми газами, считает один из авторов исследования, Уилл Стеффен, работающий в Национальном университете Австралии и Стокгольмском университете.  

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Российские специалисты согласны с тем, что страны первого мира должны срочно вводить "зеленые" технологии, чтобы не допустить превышения температуры на критические 2°C. Они подтверждают, что обозначенные в Парижском соглашении меры не могут эффективно сдержать процесс глобального потепления. "В момент обсуждения и принятия Парижского соглашения появилось изрядное количество публикаций, в которых ученые доказывали, что с помощью предполагаемых мер достичь заявленного эффекта невозможно", – рассказал RT старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

При этом он подчеркнул, что государства, подписавшие соглашение, не всегда соблюдали принятые на себя обязательства, а президент США Дональд Трамп в июне прошлого года просто вывел Соединенные Штаты из Парижского соглашения. Такой шаг может иметь опасные последствия, так как Америка – вторая страна в мире после Китая по количеству выбросов в атмосферу парниковых газов.

В свою очередь, китайцы требуют для себя льгот – ведь в их стране производится огромная масса товаров для всего мира, однако эксперты считают эти требования не очень обоснованными. Глобальное изменение климата состоит не только в повышении средней температуры на Земле – меняется и уровень влажности на планете, а также количество осадков. По словам Киселева, необходимо осознавать это, чтобы уменьшить степень отрицательного воздействия на человечество.

Валентина МАЙОРОВА
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