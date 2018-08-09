Здоровье
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Чаще всего молодые мужчины в России и Европе умирают от пристрастия к спиртному – к такому выводу пришли отечественные ученые.
По мнению специалистов, именно неумеренное потребление алкогольных напитков сильнее всего влияет на здоровье – больше, чем курение, наркотики, неправильное питание и даже такой социальный фактор, как уровень затрат на здравоохранение.
Прежде всего, отмечают ученые, пьянство влияет на высокий уровень смертей из-за несчастных случаев. Однако кроме этого, алкоголь является причиной развития таких тяжелых заболеваний, как диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, цирроз печени, рак, гепатит и многих других.
С результатами исследования российских экспертов можно ознакомиться в издании Alcohol and Alcoholism Оксфордского университета.
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