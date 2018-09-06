К Земле несется странный объект

Он развил скорость, в четыре раза превышающую световую

Астрономы обнаружили в космосе объект, с невероятной скоростью перемещающийся в пространстве. Они выяснили, что это поток частиц, возникший в результате события GW170817 – столкновения и слияния двух нейтронных звезд, произошедшего в 2017 году.

Ученые предположили, что наблюдаемый поток – это джет (сверхбыстрая струя плазмы).

Наблюдателям с Земли кажется, что частицы несутся в пространстве с огромной скоростью, в четыре раза превышающую световую. Но это только иллюзия, возникающая из-за того, что струя очень узкая, "не более 5 градусов в ширину". А от линии, соединяющей нейтронные звезды и Землю, она отклоняется всего лишь на 20 градусов.

Именно небольшой угол и является причиной оптического обмана, хотя джет движется действительно на очень высокой скорости – более 97% процентов скорости света, равной 300 тыс. км/с, пишут исследователи в материале, опубликованном на EurekAlert!.

По словам астрономов, они вели наблюдения с помощью радиоинтерферометра Very Long Baseline Array (VLBA), представляющего собой состоящую из 10 радиотелескопов антенную решетку со сверхдлинными базами.