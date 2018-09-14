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Пиво назвали двигателем прогресса

Фото: pixabay.com
Древнейший напиток нашли в Израиле

Древние обитатели Восточного Средиземноморья первыми научились варить пиво – к такому выводу пришла международная команда археологов.

Произошло это 13 тыс. лет назад, сообщает Journal of Archaeological Science. В пещере с древними захоронениями, которая находится на территории Израиля, специалисты нашли каменные ступки с остатками пшеничного и ячменного пива.

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Ученые подчеркивают, что люди начали варить пиво задолго до развития земледелия. Захоронения, которые исследовали археологи, относятся к так называемой Натуфийской культуре. Натуфийцы жили на территории Леванта в период около 12,5 тыс. – 9,5 тыс. лет до новой эры. По мнению специалистов, пиво пили не просто так, оно использовалось как ритуальный напиток.

Археологи пришли к выводу, что именно изготовление пива могло послужить толчком для начала культивирования зерновых культур и перехода от собирательства к земледелию. 



Валентина МАЙОРОВА
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