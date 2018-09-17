Британцы создадут бестопливный двигатель

Работа ведется по заказу Пентагона

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США выделило физикам из Великобритании 1,3 млн долларов на четырехлетнюю разработку так называемого "невозможного двигателя".

Один из авторов исследования, Майкл Маккаллох из университета Плимута считает, что, если проект окажется успешным, для запуска спутников больше не нужно будет топливо. Корабли будет двигаться в космосе с помощью источника тока, и человечество освоит межзвездные полеты, сообщается на сайте университета.

Семнадцать лет назад инженер-авиаконструктор из США Роджер Шоер объявил, что создал двигатель, который представляет собой коническую камеру-резонатор с подключенным к ней мощным магнетроном – источником микроволнового излучения. Выяснилось, что устройство будет двигаться в сторону узкой части с крайне малой тягой, если внутри конуса будут "гулять" микроволны. Оппоненты Шоера считают, что этот механизм нарушает все известные законы физики.

Однако Маккаллох и его коллеги дали свое объяснение необыкновенному двигателю, соотнеся его работу с эффектом Унру. Американский физик Уильям Унру еще в 70-е гг. прошлого века пришел к выводу, что предмет, движущийся с ускорением, начинает по-особому взаимодействовать со средой, в которой он движется: пространство становится "теплее" для него, и это излучение Унру, оказывая давление на движущееся тело, приводит к снижению его скорости.

Ученые из Плимута уверены, что в двигателе Шоера это тепло будет по-разному взаимодействовать с фотонами микроволнового излучения и в итоге двигать тело вперед. Другие физики скептически оценивают идею двигателя без топлива, однако американское военное агентство выделило денег на перспективную разработку.