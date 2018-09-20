Названа самая убийственная болезнь

Каждый четвертый житель Земли стал ее носителем

Самым смертоносным инфекционным заболеванием на планете стал туберкулез. Эксперты ВОЗ бьют тревогу: только за прошлый год от него умерли 1,6 млн человек. Заразились же этой страшной болезнью 10 миллионов.

По данным организации, потенциальным носителем вируса является каждый четвертый, а темпы заболеваемости и смертности от него значительно опережают эти показатели по синдрому приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Несмотря на то, что медикам удалось предотвратить смерть 54 миллионов человек от этого заболевания с 2000 года, а число новых случаев заражения ежегодно сокращается на 2%, для противодействия ему следует принять срочные меры. В бедных странах на профилактику и лечения туберкулеза не хватает в $3,5 млрд.

Еще одной проблемой специалисты назвали повышение заболеваемости резистентной формой, при которой организм не реагирует на рифампицин, являющийся основным препаратом для лечения.

В организации сообщили и об успехе, достигнутом Россией в борьбе с этой болезнью. Так заболеваемость и смертность от нее сократились в стране на 5% и 13% соответственно.

Туберкулез – это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Как правило, оно поражает легкие, реже – другие органы и системы.