Названы способы снизить риск инсульта

Медики дали женщинам ценный совет

Британские ученые нашли еще одно полезное свойство у знаменитой средиземноморской диеты – выяснилось, что она существенно снижает вероятность возникновения инсульта у женщин старше 40 лет.

К такому выводу специалисты из университетов Восточной Англии, Абердина и Кембриджа пришли, проведя масштабное исследование, охватившее свыше 22 тысяч респондентов в течение 17 лет, сообщается на сайте American Heart Association.

Выяснилось, что те люди, чей режим питания наиболее походил на средиземноморскую диету, в целом на 17% реже сталкивались с инсультом. У женщин этот показатель был еще выше – 22%, а вот для мужчин он составил всего 6%.

Один из ведущих авторов исследования Алиса Уэлч призналась, что пока ученые не могут объяснить столь существенную разницу во влиянии диеты на здоровье мужчин и женщин. Она добавила, что врачи продолжат изучение влияния внешних факторов на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это исследование показало, что даже у людей с больным сердцем вероятность инсульта понизилась на 13%, подчеркнула доктор Уэлч.







