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Началось: наступает глобальная катастрофа на Земле

Фото: pixabay.com
Ученые бьют тревогу

Изменения глобального климата уже привели к тому, что 70% многолетнего арктического льда растаяла – вместо него Северный Ледовитый океан покрывает тонкий лед, которые тает в теплое время года.

К такому выводу пришли специалисты NASA, проанализировав данные, полученные со спутников и гидролокаторов подводных лодок, сообщает Science Alert. 

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Многолетним называется лед, возраст которого превышает 2 года, он гораздо толще, прочнее и устойчивее сезонного льда. Он менее соленый – первые арктические исследователи пили полученную из него воду – и из-за этого хуже тает. 

С 1958 г. ледяной покров Арктики потерял две трети своей толщины, а площадь многолетнего льда уменьшилась на 2 млн кв. километров. По мнению специалистов, эти изменения привели к тому, что в регионе изменился климат, и Север стал более уязвим для дальнейшей смены погоды. 

Изменения климата, в свою очередь, влияют на популяцию арктических животный – морских львов и белых медведей – ведь многолетний нетающий лед необходим им для жизни.


Валентина МАЙОРОВА
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