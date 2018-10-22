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В Антарктике нашли чудовище

Фото: pixabay.com
Теплолюбивое существо заплыло на крайний юг

Ученые Зеленого континента нашли в водах Южного океана к востоку от Антарктиды "безголового цыпленка-монстра" – голотурию Enypniastes eximia.

Специалисты отмечают, что этот вид морского огурца не встречается так далеко на юге – ранее исследователи находили его только в Мексиканском заливе, сообщается на сайте Министерства окружающей среды и энергетики правительства Австралии

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Беспозвоночное обнаружила новая система подводных камер, собирающих информацию для Комиссии по сохранению морских ресурсов Антарктики. По словам ученых, аппаратура позволяет запечатлеть на видео животных, которых никогда не видели в этой части света.

Безголового цыпленка-монстра засняли на глубине нескольких километров у острова Херд. Морские биологи считают, что это одно из самых удивительных созданий. Ученые подчеркнули, что будут добиваться создания в Восточной Антарктике особой природоохранной зоны.

Валентина МАЙОРОВА
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