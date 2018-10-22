В Антарктике нашли чудовище

Теплолюбивое существо заплыло на крайний юг

Ученые Зеленого континента нашли в водах Южного океана к востоку от Антарктиды "безголового цыпленка-монстра" – голотурию Enypniastes eximia.

Специалисты отмечают, что этот вид морского огурца не встречается так далеко на юге – ранее исследователи находили его только в Мексиканском заливе, сообщается на сайте Министерства окружающей среды и энергетики правительства Австралии

Беспозвоночное обнаружила новая система подводных камер, собирающих информацию для Комиссии по сохранению морских ресурсов Антарктики. По словам ученых, аппаратура позволяет запечатлеть на видео животных, которых никогда не видели в этой части света.

Безголового цыпленка-монстра засняли на глубине нескольких километров у острова Херд. Морские биологи считают, что это одно из самых удивительных созданий. Ученые подчеркнули, что будут добиваться создания в Восточной Антарктике особой природоохранной зоны.