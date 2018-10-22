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Время смерти научились определять

Кадр из фильма "Время"
Некоторые счастливчики будут жить дольше благодаря наследственности

Ученые из США, изучив генетические вариации, сумели оценить, какова будет продолжительность жизни того или иного человека.

Проанализировав генетическую информацию 500 тысяч человек, специалисты определили участки ДНК, которые ответственны за продолжительность жизни и степень риска возникновения возрастных заболеваний. Генетики также подтвердили 6 ранее выявленных связей между генами и долголетием, куда вошел и ген APOE, связанный с риском развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

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Кроме того, исследователи нашли 21 новый участок генома, влияющий на длительность жизни. "Используя только генетическую информацию, мы смогли идентифицировать 10% населения с самыми защищенными генами, которые в среднем проживут на 5 лет дольше, чем наименее защищенные 10%", – подчеркнули авторы исследования в опубликованной в Eurek Alert! статье.

Теперь генетики планируют продолжить свои изыскания и выяснить, как конкретно те или иные участки генома влияют на продолжительность жизни людей.

Валентина МАЙОРОВА
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