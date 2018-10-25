Городской шум оказался опасным с неожиданной стороны

Жителям мегаполиса труднее сохранить здоровье

На состояние здоровья горожан отрицательно влияет не только загрязнение воздуха, но и шум от автомобилей, поездов и самолетов.

К такому выводу пришли швейцарские ученые в статье, опубликованной в EurekAlert! Шум повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, считают специалисты.

Более того, эксперты считают, что ранее проведенные исследования, в которых устанавливалась связь между загрязнением воздуха и риском преждевременной смерти от инфаркта, совершенно не учитывали уровень шума. К примеру, выяснилось, что люди, проживавшие рядом с загруженными автострадами, железнодорожными путями и аэропортами чаще становятся жертвами сердечных приступов.

При этом уровень шума оказался более мощным фактором, негативно влияющим на здоровье, нежели степень загрязнения воздуха. Медики советуют принимать во внимание эту информацию при выборе места жительства, чтобы подольше оставаться в добром здравии.