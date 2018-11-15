В предсказание о конце света закралась ошибка

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Ученые недавно напугали мировую общественность сообщениями о том, что Мировой океан нагревается, и огромные территории вот-вот будут затоплены. Однако они признались, что допустили ошибку в расчетах.
Климатологи утверждали, что температура океанской воды повышается слишком быстро, и что для того, чтобы избежать глобальной катастрофы, нужно строго ограничить вредные выбросы в атмосферу.
Однако британский специалист по изменению климата, бывший профессор одного из колледжей в Атланте, Ник Льюис заметил ошибку в заключениях своих коллег. По его мнению, в предложенной климатической модели не совсем аккуратно оцениваются изменения температуры мирового океана, сообщает The Science.
Авторы гипотезы поблагодарили внимательного эксперта за предложенные правки и подчеркнули, что, хотя океанская вода нагревается не так стремительно, как они спрогнозировали ранее, все же глобальное потепление климата происходит быстрее, чем предполагалось прежде.
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