В предсказание о конце света закралась ошибка

Авторы прогноза о скорой мучительной гибели человечества серьезно просчитались

Ученые недавно напугали мировую общественность сообщениями о том, что Мировой океан нагревается, и огромные территории вот-вот будут затоплены. Однако они признались, что допустили ошибку в расчетах.

Климатологи утверждали, что температура океанской воды повышается слишком быстро, и что для того, чтобы избежать глобальной катастрофы, нужно строго ограничить вредные выбросы в атмосферу.

Однако британский специалист по изменению климата, бывший профессор одного из колледжей в Атланте, Ник Льюис заметил ошибку в заключениях своих коллег. По его мнению, в предложенной климатической модели не совсем аккуратно оцениваются изменения температуры мирового океана, сообщает The Science.

Авторы гипотезы поблагодарили внимательного эксперта за предложенные правки и подчеркнули, что, хотя океанская вода нагревается не так стремительно, как они спрогнозировали ранее, все же глобальное потепление климата происходит быстрее, чем предполагалось прежде.