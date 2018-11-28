Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названа неожиданная причина слепоты

Фото: pixabay.com
продолжениеНеуязвимые: у россиян нашли мутацию
Постоянное нервное напряжение в буквальном смысле бьет по глазам

Хронический стресс снижает контрастную чувствительность глаз – способность органов зрения улавливать различия в уровне яркости двух расположенных рядом объектов. 

"Мы обнаружили, что переживание человеком хронического стресса оказывает существенное влияние на его способность качественно перерабатывать информацию, поступающую визуальным путем", – рассказала ТАСС доцент кафедры психологии развития и консультирования Института педагогики, психологии и социологии СФУ Елена Федоренко.

По теме

По мнению специалиста, новые данные помогут более точно ответить, как постоянное нервное напряжение влияет на организм человека, в том числе на восприятие и переработку визуальной информации. Эксперт подчеркнула, что можно говорить о разработке новых способов оперативной диагностики симптомов эмоционального выгорания в организации – это поможет быстро принять меры для восстановления хорошего самочувствия работников.  

Эксперимент, во время которого были обнаружены эти результаты, был проведен с участием более 40 сотрудников и студентов СФУ. В итоге ученые пришли к выводу, что у тех, кому был поставлен диагноз "профессиональное выгорание", отмечалось и снижение контрастной чувствительности глаз.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Париж и Берлин встали на сторону Москвы

Лидеры ЕС выступили против давления на Россию новыми санкциями после конфликта в Керченском проливе

В Москве идет массовая эвакуация

Неизвестные сообщают о заложенных бомбах в торговых центрах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей