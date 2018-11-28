Постоянное нервное напряжение в буквальном смысле бьет по глазам

Хронический стресс снижает контрастную чувствительность глаз – способность органов зрения улавливать различия в уровне яркости двух расположенных рядом объектов.

"Мы обнаружили, что переживание человеком хронического стресса оказывает существенное влияние на его способность качественно перерабатывать информацию, поступающую визуальным путем", – рассказала ТАСС доцент кафедры психологии развития и консультирования Института педагогики, психологии и социологии СФУ Елена Федоренко.

По мнению специалиста, новые данные помогут более точно ответить, как постоянное нервное напряжение влияет на организм человека, в том числе на восприятие и переработку визуальной информации. Эксперт подчеркнула, что можно говорить о разработке новых способов оперативной диагностики симптомов эмоционального выгорания в организации – это поможет быстро принять меры для восстановления хорошего самочувствия работников.

Эксперимент, во время которого были обнаружены эти результаты, был проведен с участием более 40 сотрудников и студентов СФУ. В итоге ученые пришли к выводу, что у тех, кому был поставлен диагноз "профессиональное выгорание", отмечалось и снижение контрастной чувствительности глаз.