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На Марсе нашли нечто

Фото: www.globallookpress.com/ ESA
продолжениеНазвана дата появления российской базы на Луне
Объект насторожил исследователей

Марсоход Curiosity нашел на поверхности Красной планеты некий блестящий предмет. Эта находка взбудоражила ученых.

"Группа планирования полагает, что это может быть метеорит, потому что он блестит", – рассказала доктор Сюзанна Швенцер в блоге на сайте НАСА.

При этом эксперты отметили, что объект необходимо тщательно исследовать и провести химический анализ. Только после этого можно говорить о происхождении этой странной находки.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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