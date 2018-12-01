На Марсе нашли нечто

Объект насторожил исследователей

Марсоход Curiosity нашел на поверхности Красной планеты некий блестящий предмет. Эта находка взбудоражила ученых.

"Группа планирования полагает, что это может быть метеорит, потому что он блестит", – рассказала доктор Сюзанна Швенцер в блоге на сайте НАСА.

Curiosity finds a golden rock on Mars: NASA reveals 'super shiny' object on the red planet's surface: Officially named 'Little Colonsay', scientists spotted the rock in a wider image, and have now decided to go back for a closer look. https://t.co/YuMfD7Zihy pic.twitter.com/2P4eilQAN9 — RushReads (@RushReads) 30 ноября 2018 г.

При этом эксперты отметили, что объект необходимо тщательно исследовать и провести химический анализ. Только после этого можно говорить о происхождении этой странной находки.