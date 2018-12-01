На Марсе нашли нечто

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Марсоход Curiosity нашел на поверхности Красной планеты некий блестящий предмет. Эта находка взбудоражила ученых.
"Группа планирования полагает, что это может быть метеорит, потому что он блестит", – рассказала доктор Сюзанна Швенцер в блоге на сайте НАСА.
Curiosity finds a golden rock on Mars: NASA reveals 'super shiny' object on the red planet's surface: Officially named 'Little Colonsay', scientists spotted the rock in a wider image, and have now decided to go back for a closer look. https://t.co/YuMfD7Zihy pic.twitter.com/2P4eilQAN9— RushReads (@RushReads) 30 ноября 2018 г.
При этом эксперты отметили, что объект необходимо тщательно исследовать и провести химический анализ. Только после этого можно говорить о происхождении этой странной находки.
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