Названа дата появления российской базы на Луне

Первые космонавты из России появятся на спутнике Земли через 18 лет

Российская база на Луне может появиться уже в 2036 году. Об этом говорится в проекте решения совместного заседания "Роскосмоса" и совета РАН по космосу.

Отмечается, что в течение 3 месяцев лунную программу представят президенту и правительству. При этом работа на спутнике Земли начнется с доставки крупнотоннажных грузов и насыщения полигонов для научных экспериментов, передает РИА "Новости".

База будет состоять из модулей с системами жизнеобеспечения и радиационной защитой для проживания космонавтов, центра космического мониторинга Земли, средств энергообеспечения и связи, космических стендов для экспериментов по переработке и использованию лунного вещества и природных ресурсов.