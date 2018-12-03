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"Союз" с людьми стартовал впервые после аварии

Фото: facebook.com/Roscosmos
Ракета доставит на МКС новый экипаж

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11" отправилась в полет с первой стартовой площадки космодрома Байконур. Первый после октябрьской аварии старт "Союза" с экипажем на борту прошел успешно.

"Союз-ФГ" оторвался от Земли в 14:31 мск и благополучно вышел на целевую орбиту. Стыковка корабля с Международной космической станцией (МКС) должна произойти сегодня в 20:35 мск, передает ТАСС.

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На орбитальную станцию отправились космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, а также астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Планируемая продолжительность полета составит 194 дня.

За стартом наблюдали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, руководитель департамента пилотируемых полетов NASA Уильям Герстенмайер, генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт (бывший астронавт Канадского космического агентства).

Нынешний запуск пилотируемого корабля стал первым после аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая произошла 11 октября. Ракета не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с очередным экипажем МКС. На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, они чудом остались живы. После аварии Россия временно приостановила пилотируемые пуски.

Старт экспедиции с участием Кононенко, Макклейн и Сен-Жака планировался на конец текущего года, однако из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" он был перенесен на 3 декабря.

Андрей ФИЛАТОВ
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