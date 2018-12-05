"Дырку" в "Союзе" осмотрят из открытого космоса

Тайна ее происхождения будет разгадана

Более шести часов выделено на осмотр отверстия в бытовом отсеке пристыкованного к Международной космической станции космического корабля "Союз МС-09". Для решения этой задачи космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос.

"Начало выхода 11 декабря 19:05 мск. Завершение выхода 12 декабря 01:15 мск", – сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.

ЧП на МКС произошло в конце августа. Системы станции зафиксировали утечку воздуха, а экипаж нашел отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09". По совету Центра управления полетами российские космонавты исправили ситуацию, залив дыру герметиком. Версию производственного брака комиссия РКК "Энергия" исключила.