На Марсе нашли гигантские водоемы

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Четырнадцать лет назад марсоход Opportunity нашел на Красной планете необычные объекты – маленькие сферы, содержащие железо.
Ученые назвали их "черникой", однако не сразу смогли дать ответ об их происхождении, отмечает Space.com.
Спустя годы выяснилось, что такие же геологические образования можно найти и на нашей планете – в американском штате Юта и Монголии. Земная "черника" оказалась крупнее по размеру, она сформировалась вокруг центрального ядра из кальцита, а внешняя оболочка также была богата железом.
По мнению специалистов, миллионы лет назад вода омывала кальцитовые образования на Земле, и те же процессы могли происходить на Марсе. Вероятно, миллиарды лет назад на Красной планете существовали обширные водоемы и, вполне возможно, они были обитаемы, сообщает "МИР24".
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