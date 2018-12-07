На Марсе нашли гигантские водоемы

Правда, существовали они много лет назад

Четырнадцать лет назад марсоход Opportunity нашел на Красной планете необычные объекты – маленькие сферы, содержащие железо.



Ученые назвали их "черникой", однако не сразу смогли дать ответ об их происхождении, отмечает Space.com.

Спустя годы выяснилось, что такие же геологические образования можно найти и на нашей планете – в американском штате Юта и Монголии. Земная "черника" оказалась крупнее по размеру, она сформировалась вокруг центрального ядра из кальцита, а внешняя оболочка также была богата железом.

По мнению специалистов, миллионы лет назад вода омывала кальцитовые образования на Земле, и те же процессы могли происходить на Марсе. Вероятно, миллиарды лет назад на Красной планете существовали обширные водоемы и, вполне возможно, они были обитаемы, сообщает "МИР24".