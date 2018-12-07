Земляне впервые услышали шум Марса

Специалисты поделились уникальной записью

Марсианский ветер записала станция NASA InSight – никогда раньше люди не могли ощутить призрачную атмосферу красной планеты.

Ролик разместил в своем микроблоге Twitter администратор американского аэрокосмического агентства Джим Брайденстайн.

Так как звуки записаны на достаточно низкой частоте, при прослушивании рекомендуется надеть наушники.