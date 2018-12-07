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Земляне впервые услышали шум Марса

Фото: www.globallookpress.com
Специалисты поделились уникальной записью

Марсианский ветер записала станция NASA InSight – никогда раньше люди не могли ощутить призрачную атмосферу красной планеты.

Ролик разместил в своем микроблоге Twitter администратор американского аэрокосмического агентства Джим Брайденстайн.

Так как звуки записаны на достаточно низкой частоте, при прослушивании рекомендуется надеть наушники.

Валентина МАЙОРОВА
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