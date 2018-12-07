Земляне впервые услышали шум Марса

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Марсианский ветер записала станция NASA InSight – никогда раньше люди не могли ощутить призрачную атмосферу красной планеты.
Ролик разместил в своем микроблоге Twitter администратор американского аэрокосмического агентства Джим Брайденстайн.
BREAKING: Humans have never before heard the sound of wind on Mars until now! Listen to #SoundsOfMars as recorded by @NASAInSight as Martian winds swept over our lander. Best with headphones or a subwoofer. https://t.co/VreQxcAnAM pic.twitter.com/yd98NgZgR37 декабря 2018 г.
Так как звуки записаны на достаточно низкой частоте, при прослушивании рекомендуется надеть наушники.
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