Алкоголь вызывает букет смертельных болезней

Нибиру
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Слишком частое употребление горячительных напитков опасно для здоровья, огорчил на этот раз не Минздрав РФ, а британские ученые. Группа исследователей выяснила, что пристрастие к алкоголю является причиной опасных болезней, в том числе трех разновидностей рака.
Так, зеленый змий поражает прежде всего грудь, горло и ротовую полость. В результате там развивается опухоль. Также в зоне риска – мотор организма, сердце, и его фильтр, печень. Из-за воздействия алкоголя необратимые последствия происходят в нервной системе и мозге.
Самые агрессивные – темные напитки, говорится в материале британского издания Express. По словам доктора Криса Стила, пиво, ликеры, вино и бренди ко всему прочему вызывают страшное похмелье. Специалисты объясняют синдром большим количеством конгенеров в пьянящем "зелье". Они расщепляются на токсические формальдегиды и порождают химические процессы.
Постинтоксикационное состояние облегчат пол-литра парацетамольной воды на ночь и крепкий сон. Кроме того, от последствий хмельного пития отчасти избавит утренний завтрак. Выглядеть и чувствовать себя, что называется, как огурчик поможет молочная каша с бананом. Однако стопроцентной гарантии эти средства не дают.
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