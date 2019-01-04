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Людям с карими глазами грозит опасность зимой

Фото: www.globallookpress.com
Кроме сезонных болезней есть вероятность приобрести психическое расстройство

Люди с карими глазами имеют высокий риск развития зимней депрессии. К такому выводу пришли ученые из Университета Южного Уэльса.

В исследовании приняли участие 175 человек. Их спросили про сезонные расстройства. Оказалось, что у людей со светлыми или голубыми глазами депрессия наблюдается значительно реже, чем у кареглазых, говорится в статье, опубликованной на сайте The Conversation.

По мнению ученых, причина таких различий заключается в количестве света, которое могут обрабатывать глаза человека. При этом специалисты посоветовали зимой проводить больше времени на улице, особенно в солнечную погоду.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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