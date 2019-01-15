Открытие сделали случайно

Ученые из университета Южной Калифорнии исследовали свойства препарата, предназначенного для борьбы с последствиями инсульта. Один из экспериментов биологов показал, что это вещество потенциально можно использовать для лечения слабоумия.

Болезнь Альцгеймера провоцируют бляшки в нейронах, которые образуются из-за скопления патогенного вещества – белка бета-амилоида. В результате нервные клетки погибают.

Различные исследования показали, что фермент APC предотвращает формирование тромбов в сосудах и подавляет воспаления. Ученые предположили, что это вещество можно использовать для защиты от болезни Альцгеймера. Во время экспериментов биологи тестировали синтетическую версию этого белка – 3K3A-APC, которую изначально создали для борьбы с инсультами.

Авторы работы, результаты которой опубликованы в журнале JEM, давали это вещество мышам, предрасположенным к болезни Альцгеймера, в течение 4 месяцев. Оказалось, что даже небольшой дозы этого препарата достаточно, чтобы уменьшить количество бляшек в два раза. Более того, если образований еще нет, то их появление можно предотвратить с помощью этого лекарства.

Специалисты отметили, что после приема 3K3A-APC поведение мышей ничем не отличалось от поведения тех грызунов, которые были здоровы. Они так же хорошо запоминали новую информацию и вспоминали, где в их клетках находятся опасные участки.

Биологи, шокированные своим открытием, надеются, что совсем скоро 3K3A-APC будут тестировать на добровольцах, склонных к болезни Альцгеймера. Ведь клинические испытания этого препарата на людях, которые перенесли инсульт и ишемию, уже прошли.