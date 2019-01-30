В зрелости человеку грозит уйма проблем

Совместное исследование провели специалисты из России, Великобритании и Нидерландов. Они проанализировали генезис и истории болезней более 300 тысяч пациентов от 37 до 73 лет.

Выяснилось, что онкология, диабет, инсульт и деменция вызваны механизмами, лежащими в основе процесса старения организма. Оказалось, что больше всего рискуют получить эти недуги люди старше 40 лет. Причем, опасность удваивается каждые восемь лет, сообщает EurekAlert!.

Ученые сделали вывод, что эта тесная связь между наиболее распространенными хроническими заболеваниями и смертностью предполагает, что их риски могут быть вызваны тем же процессом, что и старение. Эксперты наши 12 генетических локусов, влияющих на продолжительность здоровой жизни. Три из генов, HLA-DBQ, LPA и CDKN2B, ранее были связаны с долголетием родителей.

Ученые всего мира изучают факторы долголетия и причины преждевременной смертности, чтобы понять пути, контролирующие здоровье человека. Данное исследование в этом отношении имеет большое значение, поскольку показывает потенциал для определения продолжительности жизни.