Это катастрофа: изменение магнитных полюсов погубит Землю

Человечество столкнулось с новой угрозой

Ученые бьют тревогу: северный магнитный полюс нашей планеты двигается с необыкновенной скоростью – он смещается на 55 км в год. В итоге вся навигация на Земле оказалась под угрозой, а ведь всего 20 лет назад полюс сдвигался всего на 15 километров.

Эксперты предупреждают, что движение имеет принципиальное значение для своевременной корректировки средств навигации, а от этого зависит безопасность движения самолетов и кораблей. Однако это не единственная опасность, связанная с процессами смещения магнитных точек планеты.

"Есть теория, что была миллионы лет назад переполюсовка магнитного поля. Так вот, если пойдет переполюсовка и обнулится магнитное поле на какое-то время, вот тогда будет понятно, почему сгинули динозавры и почему можем сгинуть и мы, – заявил "Пятому каналу" заведующий лабораторией в Санкт-Петербургском филиале ИЗМИРАН Владимир Кошелевский.

Южный полюс Земли также двигается, однако скорость его гораздо ниже.