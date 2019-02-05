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Это катастрофа: изменение магнитных полюсов погубит Землю

Фото: www.globallookpress.com
Человечество столкнулось с новой угрозой

Ученые бьют тревогу: северный магнитный полюс нашей планеты двигается с необыкновенной скоростью – он смещается на 55 км в год. В итоге вся навигация на Земле оказалась под угрозой, а ведь всего 20 лет назад полюс сдвигался всего на 15 километров.

Эксперты предупреждают, что движение имеет принципиальное значение для своевременной корректировки средств навигации, а от этого зависит безопасность движения самолетов и кораблей. Однако это не единственная опасность, связанная с процессами смещения магнитных точек планеты.

"Есть теория, что была миллионы лет назад переполюсовка магнитного поля. Так вот, если пойдет переполюсовка и обнулится магнитное поле на какое-то время, вот тогда будет понятно, почему сгинули динозавры и почему можем сгинуть и мы, – заявил "Пятому каналу" заведующий лабораторией в Санкт-Петербургском филиале ИЗМИРАН Владимир Кошелевский.

Южный полюс Земли также двигается, однако скорость его гораздо ниже.

Валентина МАЙОРОВА
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