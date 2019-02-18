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Сок оказался полезен при артрите

Фото: www.globallookpress.com
Ученые рассказали о том, какой напиток поможет перенести болезнь

Специалисты государственного университеты Лондрина в Бразилии доказали, что клюквенный сок снижает болевые ощущения при ревматоидном артрите. Об пишет Daily Mail.

Ревматоидный артрит – заболевание, поражающее суставы рук и ног. Чаще всего оно встречается у представительниц прекрасного пола. Эксперимент был основан на антиоксидантных свойствах клюквы, предотвращать реакции иммунной системы, которые вызывают боль.

Исследователи проверяли эффективность напитка на 41 женщине в течение 3 месяцев. Согласно задумке 23 из них выпивали пол литра клюквенного сока ежедневно, 18 придерживались своей обычной диеты. По итогу эксперимента у участниц, которые его пили, в крови было обнаружено меньше антител, используемых для диагностики заболевания, говорится в статье.

Впрочем, с выводами бразильских ученых не спешат соглашаться. Гендиректор национального общества ревматоидного артрита Алиса Босворт считает, что должно быть проведено значительно больше исследований, чтобы рекомендовать клюквенный сок для лечения ревматоидного артрита. 

Отдел информации
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