Сок оказался полезен при артрите

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Специалисты государственного университеты Лондрина в
Бразилии доказали, что клюквенный сок снижает болевые ощущения при ревматоидном артрите. Об
пишет Daily Mail.
Ревматоидный артрит – заболевание, поражающее суставы рук и ног. Чаще всего оно встречается у представительниц прекрасного пола. Эксперимент был основан на антиоксидантных свойствах клюквы, предотвращать реакции иммунной системы, которые вызывают боль.
Исследователи проверяли эффективность напитка на 41 женщине в течение 3 месяцев. Согласно задумке 23 из них выпивали пол литра клюквенного сока ежедневно, 18 придерживались своей обычной диеты. По итогу эксперимента у участниц, которые его пили, в крови было обнаружено меньше антител, используемых для диагностики заболевания, говорится в статье.
Впрочем, с выводами бразильских ученых не спешат соглашаться. Гендиректор национального общества ревматоидного артрита Алиса Босворт считает, что должно быть проведено значительно больше исследований, чтобы рекомендовать клюквенный сок для лечения ревматоидного артрита.
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