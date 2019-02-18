Сок оказался полезен при артрите

Ученые рассказали о том, какой напиток поможет перенести болезнь

Специалисты государственного университеты Лондрина в Бразилии доказали, что клюквенный сок снижает болевые ощущения при ревматоидном артрите. Об пишет Daily Mail.



Ревматоидный артрит – заболевание, поражающее суставы рук и ног. Чаще всего оно встречается у представительниц прекрасного пола. Эксперимент был основан на антиоксидантных свойствах клюквы, предотвращать реакции иммунной системы, которые вызывают боль.

Исследователи проверяли эффективность напитка на 41 женщине в течение 3 месяцев. Согласно задумке 23 из них выпивали пол литра клюквенного сока ежедневно, 18 придерживались своей обычной диеты. По итогу эксперимента у участниц, которые его пили, в крови было обнаружено меньше антител, используемых для диагностики заболевания, говорится в статье.

Впрочем, с выводами бразильских ученых не спешат соглашаться. Гендиректор национального общества ревматоидного артрита Алиса Босворт считает, что должно быть проведено значительно больше исследований, чтобы рекомендовать клюквенный сок для лечения ревматоидного артрита.