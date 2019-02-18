Упал, отжался: простой тест укажет на риск инсульта

Мужчины смогут быстро выяснить, кого из них стопроцентно свалит удар

Кому из мужчин угрожает острейшее нарушение кровотока в мозге, можно узнать без медицинского обследования. Потенциальные заложники сердечного приступа или инсульта выявляются за считанные минуты. Для этого достаточно продемонстрировать физическую силу – попросту отжаться.

Однако такой тест подходит не всем представителям сильной половины человечества, а только мужчинам среднего возраста. Только для них он будет результативным, уточняют ученые Гарвардского университета.

К такому выводу они пришли, исследовав более тысячи подопытных, которыми являлись пожарные штата Индиана от 18 и старше, вплоть до 66 лет. У всех наблюдался небольшой жирок, то есть их фигуры были далеко не идеальными.

Участников эксперимента развели по пяти группам. Главный критерий – количество отжиманий. Наблюдение продолжалось 10 с лишним лет. Его итог опубликован в журнале Jama Network Open.

Оказалось, что больше шансов быть сломленным инсультом у тех, кто не может отжаться от пола 10 раз. Слабаков также в ближайшем будущем подстерегают коварные болезни сердца. А вот мужчины-атлеты, которые с легкостью способны выполнить больше 40 отжиманий, рискуют вдвое меньше.