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Нашествие пришельцев и -273º : какие подарки ждать к 8 марта

Фото: pixabay.com
Планета Нибиру уже на подходе

Таинственные рептилоиды собираются напасть на Землю в главный женский праздник. Об этом предупреждают ученые, они же предсказывают возможный сценарий развития событий.

Гуманоиды намерены сначала по максимуму заморозить Землю. Это нужно для того, чтобы люди погибли, а планета преобразовалась в огромный храм льда и снега.

Конспирологи уже предсказывали конец света из-за загадочной Нибиру, но пока их опасения не подтвердились. Изучая ночное небо с помощью телескопов, они выяснили, что корабль с пришельцами в тысячи раз превышает размеры Земли, а условия обитания там подходят для проживания людей.

Как утверждают уфологи, планета будет захвачена без войн и разрушений. Нибиру просто подлетит к Марсу, встанет на его орбиту и начнет притягивать к себе Землю, отдаляя ее от согревающего Солнца. Всего через пару часов планета начнет остывать, и температура упадет до рекордных -273ºС. Все это произойдет 8 марта 2019 года.

Специалисты не теряют надежды спасти Землю, поэтому всячески пытаются связаться с гуманоидами и добиться снисхождения. 

Дарья ПЕТРОВА
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