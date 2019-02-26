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На Антарктиде обнаружили звездный корабль

Фото: pixabay.com
Открытие было сделано с помощью спутника

Уральский исследователь Валентин Дегтерев утверждает, что нашел межгалактический объект случайно, просматривая изображения на сайте Google Earth. Найденный им корабль имеет координаты -73.231287°,-71.954637°, в ширину он достигает 600 метров, а в высоту более 100.

Как пишет автор, на спутниковых фотографиях НЛО впервые обозначился в 1997 году, когда снег и лед, закрывающие его, начали таять. Теперь каждый год он виден все более четко.

Корабль представляет собой металлический диск, а о его природном происхождении говорить не приходится. Скорее всего, аппарат прибыл из дальнего космоса и вынужден был совершить аварийную посадку. Дегтерев уверен, что объект находится там миллионы лет.

"Значимость находки огромная. До сих пор никто и ничего подобного не находил. Разве, что в фантастических фильмах обыгрывали подобную возможность. Но с обследованием артефакта могут возникнуть серьезные трудности. Не одна страна в мире самостоятельно не способна извлечь замороженного во льдах инопланетного монстра." – пишет автор.

Исследователь считает, что теперь нужно создать общемировой проект для извлечения объекта, ведь только так можно получить доступ к самым необычным технологиям. 

Дарья ПЕТРОВА
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