Будьте осторожны: популярная диета ведет к инсульту

Медики стращают желающих похудеть печальными последствиями

Многие люди неоднократно слышали про низкоуглеводную диету как верный способ быстро сбросить вес. Распространенный стереотип заключается в том, что именно углевод является главным источником проблем, и его количество надо снизить в пользу белков. Однако диетологи в ужасе от такой практики – недобор "топлива" для организм чреват тяжелыми болезнями сердца.



Кардиологи со всего мира собрались на ежегодной сессии Американской коллегии в Вашингтоне, на которой пришли к общему мнению – отказ от "быстрых" углеводов опасен. Пока непонятно как, но это способно вызывать мерцательную аритмию.

"Никто не может точно сказать, как именно влияет на организм длительный отказ от приема углеводов, особенно на болезни сердца и сосудов. С другой стороны, мы показали, что переходить на эту диету нужно крайне осторожно, учитывая ее связь с развитием аритмии",

– цитирует РИА "Новости" китайского специалиста Сяодуна Чжуана.

Мерцательная аритмия опасна тем, что способна вызывать тромбы и остановку сердечной мышцы. Кроме того, нередко этот недуг приводит к ишемическому инсульту, когда кровяные сгустки попадают во органы, например, в мозг.