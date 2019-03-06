Повысить потенцию помогут нехитрые правила

Сохранить мужское здоровье можно, если придерживаться определенных советов

Проблемы потенции, к сожалению, волнуют многих представителей сильного пола. Однако не стоит отчаиваться – справиться с этим деликатным расстройством можно с помощью правильного образа жизни.

Так, очень важно вовремя вылечить все инфекционные заболевания, особенно, хронические. Даже насморк, тонзиллит и кариес могут повлиять на либидо и мужскую силу: микробы, попадая в кровь, разносятся по всем органам и способны вызвать воспалительные процессы в половых органах и повлиять на их функционирование.

Причиной импотенции может стать даже обычный грипп, ведь вирусы ослабляют иммунную систему организма, предупреждают специалисты. Не меньший удар по сексуальному влечению наносит и хроническая усталость. К импотенции приводит и злоупотребление алкоголем и сигаретами, неправильное питание и малоподвижный образ жизни, отмечается в опубликованной на портале "Командир" статье.

Чтобы улучшить самочувствие, медики рекомендуются не пренебрегать кардионагрузками, к примеру, бегом. Ведь такие физические упражнения благотворно влияют на сердце, которое начинает активно прокачивать кровь в сосудах. В свою очередь, органы малого таза активнее насыщаются кислородом, исчезает застой крови в сосудах и тканях, что повышает жизненный тонус организма.