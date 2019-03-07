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Секретный способ сохранит здоровье сердца

Фото: pixabay.com
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Эксперты советуют не игнорировать завтрак и простые нагрузки

Группа ученых из Афинского национального университета доказала связь между любовью к завтракам и просмотру телевизора с вероятностью возникновения заболеваний сердца и инсульта.

Оказалось, что люди, которые не ленятся и регулярно завтракают, значительно реже подвержены отложениям в кровеносных сосудах, а также обладают более гибкими артериями – это снижает риск заболеваний сердца – сообщает Европейское агентство координации исследований.

У тех же, кто любит проводить время у экрана телевизора, да и в целом ведет сидячий образ жизни, шанс на появление бляшек вырастает в 2 раза. Занятия с низкими энергозатратами, такие как общение с друзьями или ведение домашнего хозяйства, могут принести существенную пользу вашему здоровью.

Эксперты установили: если смотреть в голубой экран больше 21 часа в неделю, то шанс получить повышенное давление вырастает на 68%. Также на 50% увеличиваются шансы на диабет.

В исследовании приняли участие более двух тысяч жителей греческого города Коринф в возрасте от 40 до 99 лет. Сперва участники прошли анкетирование, а затем несколько тестов для определения состояния артерий.

Дарья ПЕТРОВА
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