Время пить чай: 4 целебных свойства популярного напитка

Жидкость поможет похудеть, оздоровить сердце и снизить сахар

Часто эксперты говорят о пользе именно зеленого напитка, а черный остается в тени. Но на самом деле этот чай также обладает массой преимуществ для здоровья. Специалисты по питанию советуют выпивать несколько кружек черного чая в день, и вот почему.

Во-первых, он обеспечивает организм антиоксидантами. Да, в черном чае тоже есть вещества, способные купировать риски опасных хронических заболеваний, например, диабета, а еще рака.

Во-вторых, он оздоровляет сердце. Исследования говорят, что употребление черного чая способствует снижению холестерина – сосудам это только на пользу.

В-третьих, он способствует похудению. Привычка пить черный чай помогает поддерживать стройную фигуру – в нем присутствует фермент, который принимает участие в процессах расходования жировых клеток для выработки энергии – сообщает МедикФорум.

В-четвертых, он понижает уровень сахара в крови. Пить черный чай особенно полезно людям с преддиабетом, когда уже имеются проблемы с чувствительностью к инсулину, – его употребление ассоциируется со снижением уровня сахара в крови. Также исследования связывают регулярное употребление черного чая с более низкой вероятностью развития сахарного диабета 2 типа.

Но необходимо помнить, что чай – источник кофеина, который может вызывать бессонницу, тревожность, скачки давления.