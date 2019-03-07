Психические расстройства осложняют лечение смертельного заболевания

Выживаемость у больных раком падает из-за имевшихся в прошлом проблем с психикой

Лечение онкологических болезней у пациентов, ранее страдавших от ментальных расстройств, проходит с большими осложнениями, чем у людей с устойчивым прихическим здоровьем.

Канадские ученые установили, что при наличии в прошлом психиатрических проблем выживаемость у больных раком снижается на 70%. К такому выводу исследователи пришли, рассмотрев истории болезней почти 700 тыс. пациентов, отмечается в работе, опубликованнной в British Journal of Cancer.

Сильнее всего зависимость между психическим здоровьем и выживаемостью видна в случаях злокачественных опухолей в мочевом пузыре и кишечнике. По мнению экспертов, большую роль здесь играет то, как пациент воспринимает собственное тело. Проблемы с кишечником, мочевым пузырем, предстательной железой и грудью серьезнее воздействуют на психическое здоровье, так как затрагивают интимную и сексуальную сферы. Поэтому люди, у которых в прошлом были психические расстройства, реагируют на это сильнее, чем остальные.

Кроме того, возможно, что на число выживших влияет и депрессия: угнетенное состояние сказывается на иммунной системе организма, подавляя волю к жизни и снижая шансы на благоприятный исход болезни.