Крупа и масло: как выбрать лучшие продукты для поста

Покупать гречку светлого оттенка не стоит

Роскачество подготовило для постящихся рекомендации по выбору продуктов.

Например, при выборе риса нужно обращать внимание на зерна: они должны быть одной длины и формы, целыми, в упаковке не должна содержаться шелуха. Также лучше брать недавно упакованный рис – чем он свежее, тем качественнее. Для пирога или каши лучше использовать круглозерный, среднезерный рис подходит для приготовления супов, ризотто, а длиннозерный лучше использовать в качестве гарнира.

При выборе гречки важно обратить внимание на форму крупы: ядро гречихи должно быть цельное, но не раздробленное. Обратить внимание стоит и на цвет: чем светлее зерна, тем дольше они лежали, разъясняет Роскачество.

Растительное масло нужно оценивать критически. "Без красителей, консервантов и с витамином Е" – такая этикетка могла бы быть абсолютно на всех бутылках. Витамин Е присутствует во всех маслах, красители не растворяются в этой субстанции, а отсутствие консервантов связано с тем, что микробы не размножаются без воды. Важными критериями при выборе являются способы получения и очистки масла, его цвет, а также срок годности и условия хранения.

Ранее Утро рассказывало мнение представителей церкви о вине,сексе и посещении ночных клубов в пост.