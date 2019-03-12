Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Крупа и масло: как выбрать лучшие продукты для поста

Фото: www.globallookpress.com
Покупать гречку светлого оттенка не стоит

Роскачество подготовило для постящихся рекомендации по выбору продуктов.

Например, при выборе риса нужно обращать внимание на зерна: они должны быть одной длины и формы, целыми, в упаковке не должна содержаться шелуха. Также лучше брать недавно упакованный рис – чем он свежее, тем качественнее. Для пирога или каши лучше использовать круглозерный, среднезерный рис подходит для приготовления супов, ризотто, а длиннозерный лучше использовать в качестве гарнира.

При выборе гречки важно обратить внимание на форму крупы: ядро гречихи должно быть цельное, но не раздробленное. Обратить внимание стоит и на цвет: чем светлее зерна, тем дольше они лежали, разъясняет Роскачество.

Растительное масло нужно оценивать критически. "Без красителей, консервантов и с витамином Е" – такая этикетка могла бы быть абсолютно на всех бутылках. Витамин Е присутствует во всех маслах, красители не растворяются в этой субстанции, а отсутствие консервантов связано с тем, что микробы не размножаются без воды. Важными критериями при выборе являются способы получения и очистки масла, его цвет, а также срок годности и условия хранения.

Ранее Утро рассказывало мнение представителей церкви о вине,сексе и посещении ночных клубов в пост. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Последние минуты разбившегося "Боинга": как погибали россияне

Трагедия унесла жизни 157 человек

Жить дорого: проклятье Крымского моста изменило жизнь полуострова

Тревогу забили в стремительно нищающей соседней стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей