Избежать глобальной катастрофы поможет простая вещь

Аэрозоли не так опасны, как кажется

Ученые из трех ведущих Американских университетов определили, сколько аэрозолей нужно использовать, что снизить скорость глобального потепления.

Геоинженеры считают, что только аэрозоли способны эффективно бороться с последствиями изменения климата без вреда для окружающей среды – об этом сообщается в пресс-релизе Phys.org.

Чтобы подтвердить свое мнение, исследователи создали климатическую модель экстремальных дождевых осадков и тропических циклонов. Оказалось, что аэорозоли снизят температуру, тем самым охладят планету. Это смягчит изменения в водообеспечении во многих местах, а также компенсирует более чем 85-процентное усиление стихийных бедствий.

При этом негативные последствия будут увеличены менее чем на 0,5 процента в регионах с устойчивостью к глобальному потеплению.

По словам ученых, результаты исследования опровергают точку зрения, согласно которой аэрозоли могут значительно ухудшить ситуацию с климатом. Для предотвращения отрицательного эффекта необходимо правильно рассчитать их допустимое количество, выбрасываемое в атмосферу.

Другим способом, позволяющим избежать климатической катастрофы, является немедленное сокращение выбросов парниковых газов. Однако ряд ученые считают, что у человечества почти нет шансов избежать климатической катастрофы. Потепление может быть остановлено лишь в случае крайне маловероятного сценария, заключающегося в выведении из эксплуатации всех электростанций, заводов и даже автомобилей.

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