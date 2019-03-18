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Завтрак для похудения: что нужно есть и пить

Фото: www.globallookpress.com
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Эксперты составили утреннее меню для похудения и здоровья

Пропуск завтрака не гарантирует похудение, наоборот, эксперты советуют есть с утра, чтобы запускать работу организма. Но пищу нужно выбирать правильную: такую, что поможет сбросить лишний вес и улучшить состояние здоровья.

По словам экспертов, черника непременно должна присутствовать в рационе. Она является не только богатым источником антиоксидантов, предотвращающих сердечно-сосудистые заболевания, но и содержит волокна, утоляющие голод.

Фото: pixabay.com

Йогурт тоже есть в утреннем списке. Только выбирать стоит продукт без сахара и добавок – так будет полезнее. При желании можно заменить его кефиром. Чтобы йогурт получился более вкусным, добавьте свежую клубнику – она полезна для организма.

Яйца являются хорошим источником белка, способствуют ускорению обмена веществ и заряжают энергией, также они помогут быстрее сбрасывать лишнее – пишут "Актуальные новости". 

Запахи цитрусов стимулируют нервную систему, а витамин С, которым они богаты, помогает укрепить иммунную систему. Самый полезный их всех цитрусовых – грейпфрут. Его предписывают есть даже диабетикам.

Фото: www.globallookpress.com

Овсяные хлопья являются богатым источником пищевых волокон, которые не только насыщают, но и стабилизируют уровень глюкозы в крови. Также овсянка нормализуют работу кишечника.

В рейтинг попало и авокадо, богатое жирными кислотами. Этот плод быстро насыщает организм, улучшает состояние волос и кожи.

Из напитков лучше всего пить зеленый чай и простую воду. Однако, черный чай не менее полезен.

Ранее Утро писало о том, как питаться весной, чтобы быть полным сил. 

Дарья ПЕТРОВА
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