Осторожно: некоторые напитки вызывают рак

Врачи рекомендуют внимательно относится к тому, что пьете

Ученые из Гарварда провели исследование, связанное с напитками и пришли к выводу, что некоторые их них повышают риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.



На возникновение этих болезней может оказать влияние сахар, содержавшийся в газировке и соках. Но сахарозаменители не выход. Женщины, употреблявшие 4 стакана жидкости с сахарозаменителями, приближают себя к более ранней смерти – сообщает MedicalXpress.

К таким результатам ученые пришли после большого исследования. Специалисты проанализировали данные, полученные при участии 80 647 женщин в 1980-2014 годах и 37 716 мужчин в 1986-2014 годах. Добровольцы прошли опрос для оценки их образа жизни, а их состояние здоровья определялось каждые два года.

Оказалось, что употребление от одного до четырех сахаросодержащих напитков в месяц повышает риск преждевременной смерти на 1%, от двух до шести в неделю – на 6%, от одного до двух в день – на 14%, и два и более в день – на 21%. При этом связь между напитками и смертностью была более выраженной у женщин, чем у мужчин.

Все дело в том, что сахар влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, из-за них в последствие возникает смерть. У тех, кто предпочитает сладкие напитки всем остальным, риск заработать болезнь сердца или сосудов вырастает на 30%.

Замена сахаросодержащих напитков на аналоги с заменителями сахара сокращает показатели смертности, но возникает другой риск – чрезмерное употребление заменяющих веществ сокращает продолжительность жизни.

Заменить вредные напитки можно черным чаем, Утро рассказывало о его пользе здесь.