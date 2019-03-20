Популярные горячие напитки вызывают рак

Гипотезу подтвердили с помощью масштабного эксперимента

Любители обжигающе горячего чая или кофе в 2 раза чаще рискуют столкнуться с раком пищевода – к такому выводу пришли американские ученые.

По словам медиков, очень горячая вода повреждает слизистую оболочку пищевода, что вызывает развитие опухолей. Исследовав более 50 тыс. людей, специалисты обнаружили, что у тех, кто выпивал напитки температурой выше 60°C, вероятность развития этого онкологического заболевания вырастала на 90%, сообщает The Mirror. А те, кто предпочитали пить свой чай или кофе погорячее – при 75°C – сталкивались с подобной неприятностью в 2,4 раза чаще.

Хотя в исследовании приняли участие только любители чая, ученые считают, что полученные ими результаты применимы и к тем, кто предпочитает кофе или какао. Ведущий автор проекта доктор Фарах Ислами из Американского ракового общества предупреждает, что, хотя многие люди любят пить очень горячие напитки, нужно помнить, что такая привычка опасна. Чтобы не получить ненароком рак пищевода, стоит подождать, пока чай или кофе остынут.

Предположение о том, что горячие напитки могут быть канцерогенным фактором впервые было подтверждено в ходе столь масштабного исследования, отмечает "МИР 24".

