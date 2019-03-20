Не стоит отмахиваться от безобидных симптомов, предупреждают специалисты

Не секрет, что именно представители сильного пола часто не следят за здоровьем, что может обернуться самыми неприятными последствиями. Эксперты считают, что ряд симптомов поможет выявить опасные болезни на ранней стадии, что позволит эффективно справиться с ними.

Нужно сразу же обратиться к врачу, если вдруг появились проблемы с мочеиспусканием, или если в моче появилась кровь – это могут быть симптомы рака простаты. Неожиданным признаком этого опасного заболевания является и эректильная дисфункция. Специалисты напоминают, что заметных симптомов рака предстательной железы нет вплоть до агрессивных стадий, поэтому чем раньше будет поднята тревога, тем лучше.

Мужчинам также необходимо обращать внимание на свои яички: если они изменились в размерах, опухли или стали тяжелее, эти симптомы могут указывать на рак яичек. Этим опасным заболеванием чаще всего болеют мужчины молодого и среднего возраста.



Чаще, чем женщин, поражает представителей сильного пола рак кожи. Связано это с тем, что мужчины больше времени проводят на солнце и реже пользуются солнцезащитным кремом. Кроме того, они чаще лысеют, поэтому от рака может пострадать кожа головы и ушей, отмечает портал Lenta.ua.

Незаживающие ранки в полости рта также являются недобрым признаком – они могут указывать на развитие рака полости рта или горла. Особенно рискуют заболеть этим недугом курильщики.

Ранним симптомом рака легких может стать и беспричинный кашель, который длится три недели или более. Если человек не болеет простудой, и у него нет аллергии, имеет смысл обратиться к врачу и проверить здоровье, чтобы исключить самое неприятное.





